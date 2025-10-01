«Поражение ранит»: Трубин обратился к фанатам после фиаско от Челси в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин сыграл против Челси в Лиге чемпионов (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
В рамках второго тура Лиги чемпионов Бенфика на выезде минимально проиграла Челси.
Голкипер португальской команды Анатолий Трубин прокомментировал поражение.
Украинский футболист обратился к фанатам, опубликовав пост на своей странице в Instagram.
«Поражение ранит, но оно лишь подпитывает желание вернуться сильнее».
В текущем сезоне Анатолий пропустил 7 голов в 12 матчах за Бенфику, 7 игр отыграл на ноль.
Отметим, что это уже второе поражение Бенфики в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого команда уступила Карабаху.
