Челси дожал Бенфику в дополнительное время (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

В Шарлотт состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года между Челси и Бенфикой. Английская команда одержала победу — 4:1.

В первом тайме украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин совершил четыре сейва, в частности откровенно спас лиссабонцев после опасных ударов Коула Палмера и Марка Кукурельи с близкого расстояния.

В середине второго тайма Челси все-таки вышел вперед. Капитан лондонцев Рис Джеймс перехитрил Трубина, пробив в ближний угол со штрафного с фланга — украинец не был к этому готов.

На 86-й минуте матч приостановили из-за неблагоприятной погоды. Пауза длилась примерно два часа.

После рестарта Бенфика заработала пенальти из-за игры рукой со стороны защитника Челси Мало Гюсто. Анхель Ди Мария уверенно реализовал 11-метровый удар и перевел игру в дополнительное время.

В начале первого экстра-тайма Бенфика осталась вдесятером из-за удаления Джанлуки Престианни, который получил вторую желтую карточку за грубый фол.

На 108-й минуте Челси снова вышел вперед: Кристофер Нкунку классно разобрался в штрафной площади после удара Мойзеса Кайседо и сейва Трубина. Вскоре после этого Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл закрепили победу лондонцев.

Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Бенфика (Португалия) -- Челси (Англия) -- 1:4 (д.в.)

Голы: Ди Мария, 90+5 (пенальти) — Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 115, Дьюзбери-Холл, 117

Удаление: Престианни (Бенфика), 92

В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против Палмейраса, который ранее одолел Ботафого (1:0) в дополнительное время.

Матч между Челси и Палмейрасом состоится в ночь на 5 июля в Филадельфии.

