Удаление и разгром в дополнительное время. Челси победил Бенфику Трубина в драматичном матче 1/8 финала клубного ЧМ-2025 — видео
Челси дожал Бенфику в дополнительное время (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)
В Шарлотт состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года между Челси и Бенфикой. Английская команда одержала победу — 4:1.
В первом тайме украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин совершил четыре сейва, в частности откровенно спас лиссабонцев после опасных ударов Коула Палмера и Марка Кукурельи с близкого расстояния.
В середине второго тайма Челси все-таки вышел вперед. Капитан лондонцев Рис Джеймс перехитрил Трубина, пробив в ближний угол со штрафного с фланга — украинец не был к этому готов.
На 86-й минуте матч приостановили из-за неблагоприятной погоды. Пауза длилась примерно два часа.
После рестарта Бенфика заработала пенальти из-за игры рукой со стороны защитника Челси Мало Гюсто. Анхель Ди Мария уверенно реализовал 11-метровый удар и перевел игру в дополнительное время.
В начале первого экстра-тайма Бенфика осталась вдесятером из-за удаления Джанлуки Престианни, который получил вторую желтую карточку за грубый фол.
На 108-й минуте Челси снова вышел вперед: Кристофер Нкунку классно разобрался в штрафной площади после удара Мойзеса Кайседо и сейва Трубина. Вскоре после этого Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл закрепили победу лондонцев.
Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Бенфика (Португалия) -- Челси (Англия) -- 1:4 (д.в.)
Голы: Ди Мария, 90+5 (пенальти) — Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 115, Дьюзбери-Холл, 117
Удаление: Престианни (Бенфика), 92
В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против Палмейраса, который ранее одолел Ботафого (1:0) в дополнительное время.
Матч между Челси и Палмейрасом состоится в ночь на 5 июля в Филадельфии.
