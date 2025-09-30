Нынешний тренер португальцев Жозе Моуринью сыграл против своей бывшей команды в Лондоне. И минимально проиграл.

Победу лондонскому клубу принес автогол Риоса на 18-й минуте встречи. Анатолий Трубин отстоял весь матч в воротах Бенфики. А Георгий Судаков отыграл 77 минут за лиссабонский клуб и был заменен, хотя и получил самую высокую оценку в команде.

Реклама

ЧЕЛСИ — БЕНФИКА — 1:0

1:0. Риос, 18 (авт.)

Обзор матча

Челси выиграл все три предыдущих матча между этими командами в еврокубках: оба четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2011/12 (1:0 на выезде, 2:1 дома) и финал Лиги Европы УЕФА-2013 (2:1).

В первом туре Челси в гостях уступил Баварии — 1:3.

А Бенфика сенсационно проиграла дома Карабаху, ведя по ходу матча в два мяча. Победный гол в ворота украинца Трубина за Карабах забил украинец Кащук.

В букмекерских конторах котировки перед матчем были такие: победа Челси — 1.65, ничья — 4.25, победа Бенфики — 5.00.