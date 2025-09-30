Помог автогол. Челси обыграл Бенфику в Лиге чемпионов — видео
Челси против Бенфики (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)
Нынешний тренер португальцев Жозе Моуринью сыграл против своей бывшей команды в Лондоне. И минимально проиграл.
Победу лондонскому клубу принес автогол Риоса на 18-й минуте встречи. Анатолий Трубин отстоял весь матч в воротах Бенфики. А Георгий Судаков отыграл 77 минут за лиссабонский клуб и был заменен, хотя и получил самую высокую оценку в команде.
ЧЕЛСИ — БЕНФИКА — 1:0
1:0. Риос, 18 (авт.)
Обзор матча
Челси выиграл все три предыдущих матча между этими командами в еврокубках: оба четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2011/12 (1:0 на выезде, 2:1 дома) и финал Лиги Европы УЕФА-2013 (2:1).
В первом туре Челси в гостях уступил Баварии — 1:3.
А Бенфика сенсационно проиграла дома Карабаху, ведя по ходу матча в два мяча. Победный гол в ворота украинца Трубина за Карабах забил украинец Кащук.
В букмекерских конторах котировки перед матчем были такие: победа Челси — 1.65, ничья — 4.25, победа Бенфики — 5.00.