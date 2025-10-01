«Не было на это времени»: Моуринью назвал главную причину поражения Бенфики от Челси в Лиге чемпионов

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о причинах поражения от Челси (0:1) , рассказал, что его подопечные не тренировались перед игрой 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«У нас было два дня между матчами, и мы не тренировались, а только восстанавливались. Одна из моих сильных сторон, если можно так сказать, это мои тренировки, но у нас не было на это времени.

Мы играли организованно и хорошо изучили Челси. Считаю, что мы очень хорошо справились с теми схемами, которые они использовали на поле. Мы очень хорошо защищались, но потом у нас возник сложный момент, когда трое центральных полузащитников получили желтые карточки.

Проблема не в сегодняшнем поражении, а в проигрыше Карабаху [тогда команду возглавлял Бруну Лаже]. Даже с этим поражением у нас должно быть 3 очка, и теперь нам нужно где-то их заработать.

Я думаю, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы сыграть вничью, но это не удалось. Наша команда набирается уверенности — мы старались и этого было недостаточно, но это нормально. Ощущения все равно положительные", — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

Отметим, что это уже второе поражение Бенфики в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кстати, на нашем сайте есть видеообзор матча против Челси.

Украинские игроки Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в стартовом составе португальской команды. Голкипер сборной Украины провел на поле все 90 минут, а Георгия заменили на 77-й.

Трубин получил оценку в 6,4 балла от статистического портала WhoScored и 7,0 балла от SofaScore. А игру Судакова в WhoScored оценили в 6,5 балла и 6,5 балла от SofaScore.

Ранее украинский голкипер обратился к фанатам Бенфики после поражения от Челси в Лиге чемпионов.