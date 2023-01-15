Английская Премьер-лига. Челси после подписания Мудрика одержал победу, Арсенал с Зинченко обыграл Тоттенхэм — видео 15 января, 20:30 Зинченко отыграл за Арсенал 85 минут (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Состоялись три матча 20-го тура английской Премьер-лиги.

Челси, игроком которого стал украинец Михаил Мудрик, обыграл на своем поле Кристал Пэлас 1:0 и находится на 10-й строчке.

Арсенал с украинцем Александром Зинченко в дерби одолел Тоттенхэм 2:0 и лидирует с отрывом от второго места на восемь очков. Зинченко отыграл 85 минут, после чего был заменен.

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В еще одном матче дня Ньюкасл обыграл Фулхэм 1:0 и поднялся на третье место, обойдя Манчестер Юнайтед.

Результаты матчей:

Челси - Кристал Пэлас 1:0

Гол: Хаверц, 64

Тоттенхэм - Арсенал 0:2

Голы: Льорис, 14 (авт), Эдегор, 36

Ньюкасл - Фулхэм 1:0

Гол: Исак, 89

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Манчестером (2:1).