Английская Премьер-лига. Челси после подписания Мудрика одержал победу, Арсенал с Зинченко обыграл Тоттенхэм — видео
Зинченко отыграл за Арсенал 85 минут (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Состоялись три матча 20-го тура английской Премьер-лиги.
Челси, игроком которого стал украинец Михаил Мудрик, обыграл на своем поле Кристал Пэлас 1:0 и находится на 10-й строчке.
Арсенал с украинцем Александром Зинченко в дерби одолел Тоттенхэм 2:0 и лидирует с отрывом от второго места на восемь очков. Зинченко отыграл 85 минут, после чего был заменен.
В еще одном матче дня Ньюкасл обыграл Фулхэм 1:0 и поднялся на третье место, обойдя Манчестер Юнайтед.
Результаты матчей:
Челси - Кристал Пэлас 1:0
Гол: Хаверц, 64
Тоттенхэм - Арсенал 0:2
Голы: Льорис, 14 (авт), Эдегор, 36
Ньюкасл - Фулхэм 1:0
Гол: Исак, 89
Турнирная таблица
Накануне Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Манчестером (2:1).