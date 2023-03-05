Челси — Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 5 марта, 21:23 Челси с Мудриком проиграл первый матч (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

NV представляет анонс ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Челси, за который может сыграть украинский полузащитник Михаил Мудрик, и Боруссией Дортмунд (первый матч — 0:1).



Матч Челси (Англия) — Боруссия Дортмунд (Германия) состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Челси перед матчем:

выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей минимум в два гола;

занимает 10-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 19 очков от зоны Лиги чемпионов;

в прошлом туре чемпионата Англии прервал серию из шести матчей без побед;

не сыграют вратарь Менди, защитники Аспиликуэта, Силва, нападающий Броя ( травмы), полузащитник Маунт ( дисквалификация).

Что нужно знать про Боруссию Дортмунд перед матчем:

выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью;

занимает 2-е место в немецкой Бундеслиге, уступая по разнице мячей лидеру Баварии;

выиграла 11 последних поединков кряду во всех турнирах;

не сыграют защитники Рюэрсон ( дисквалификация), Морей, полузащитник Камара, нападающие Мален, Мукоко, Дюранвиль, под вопросом участие вратаря Кобеля.

Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Чалоба, Кулибали, Фофана — Джеймс, Ковачич, Фернандес, Чилуэлл — Стерлинг, Хаверц, Феликс

Боруссия: Мейер — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Озджан, Джан, Беллингем — Брандт, Алле, Ройс