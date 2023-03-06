Челси — Боруссия Дортмунд. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 6 марта, 05:21 Челси Мудрика принимает Дортмунд на своем поле (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

NV следит за событиями ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Челси, за который может сыграть украинский полузащитник Михаил Мудрик, и Боруссией Дортмунд. Первый матч — 0:1.



Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Чалоба, Кулибали, Фофана — Джеймс, Ковачич, Фернандес, Чилуэлл — Стерлинг, Хаверц, Феликс

Боруссия: Мейер — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Озджан, Джан, Беллингем — Брандт, Алле, Ройс

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Матч состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Челси выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей минимум в два гола. Команда занимает 10-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 19 очков от зоны Лиги чемпионов.

Клуб в прошлом туре чемпионата Англии прервал серию из шести матчей без побед. За коллектив не сыграют вратарь Менди, защитники Аспиликуэта, Силва, нападающий Броя (травмы), полузащитник Маунт (дисквалификация).

Боруссия выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью. Команда занимает 2-е место в немецкой Бундеслиге, уступая по разнице мячей лидеру Баварии.

Клуб выиграл 11 последних игр кряду во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитники Рюэрсон (дисквалификация), Морей, полузащитник Камара, нападающие Мален, Мукоко, Дюранвиль, под вопросом участие вратаря Кобеля.

Статистика знает один матч между соперниками — вышеуказанную первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов двухнедельной давности, в которой победила Боруссия 1:0.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Челси. Коэффициент на его победу равен 1,90. Успех Боруссии оценивается в 4,00, ничья — в 3,60.