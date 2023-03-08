Челси Мудрика победил Боруссию Дортмунд и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — видео 8 марта, 00:08 Челси отыгрался после поражения в первом матче (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

После поражения 0:1 от Боруссии Дортмунд на выезде в первом матче Челси отыгрался в ответном поединке дома со счетом 2:0 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Хозяева поля могли открыть счет уже в дебюте игры, когда Стерлинг вышел один на один с голкипером, но его догнали защитники и отобрали мяч.

Еще до того, как прошла треть часа от начала матча, соперники упустили по одной возможности забить: если Хаверц у Челси выстрелил мимо ворот, то Ройс у Боруссии заставил вратаря Кепу парировать его удар.

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Позже лондонцы упустили еще три классных момента, чтобы отличиться голом, но дортмундцев дважды спасал голкипер Майер, а однажды – стойка.

И все же, хозяева добились своего на 43-й минуте. Это Чилуэлл прострелил на Стерлинга, который поначалу не попал по мячу, но со второй попытки отправил кожаного в сетку.

В начале второго тайма Челси уже вышел вперед по итогам двух матчей благодаря точному удару Хаверца с пенальти, который он поначалу не забил, попав в стойку, но перебил из-за того, что несколько игроков забежали в штрафную до свистка.

Боруссия имела шанс отыграться, но Беллингем и Вольф упустили свои моменты, что позволило английскому клубу удержать нужный результат.

Украинский полузащитник Челси Михаил Мудрик весь матч провел в запасе.

Челси – Боруссия Дортмунд 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (с пенальти)