Челси обыграл Эсперанс и вышел в плей-офф турнира (Фото: REUTERS/Susana Vera)

В ночь на 25 июня на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялись поединки третьего тура группового этапа в квартете D.

Лондонский Челси провел матч против Эсперанса из Туниса.

«Синие» добыли разгромную победу, которая позволила занять команде второе место в группе и выйти в плей-офф турнира.

Примечательно, что все три мяча англичане забили в компенсированное время к таймам.

Эсперанс (Тунис) — Челси (Англия) — 0:3

Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7

В другой игре американский Лос-Анджелес встречался с бразильским Фламенго.

Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью — 1:1.

В составе Лос-Анджелес на поле во втором тайме появился украинский футболист Артем Смоляков.

Лос-Анджелес (США) — Фламенго (Бразилия) — 1:1

Голы: Дени Буанга, 84 — Уоллес Ян, 86

По итогам этих игр в плей-офф пробились Челси и Фламенго. В 1/8 финала лондонцы сыграют против Бенфики, а бразильцы — Баварии.

Фото: flashscore.ua

Отметим, что также был доигран поединок группы С, в котором Окленд сенсационно отобрал очки у Бока Хуниорс.

Команды не смогли пробиться в плей-офф клубного чемпионата мира.

Окленд Сити (Новая Зеландия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 1:1

Голы: Нейтан Гарроу, 26 (автогол) — Кристиан Грей, 52

