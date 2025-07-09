Лондонский Челси стал первым финалистом клубного чемпионата мира 2025 года. В полуфинале английская команда обыграла бразильский Флуминенсе — 2:0.

Счет в матче открыл новичок Челси Жоау Педро, которого клуб подписал уже во время турнира в США. На 18-й минуте бразилец нанес невероятный по красоте удар из-за пределов штрафной площади.

На 56-й минуте Педро оформил дубль, завершив быструю атаку лондонцев мощным ударом.

Во втором тайме Челси имел достаточно возможностей, чтобы сделать счет разгромным, однако команда Энцо Марески довольствовалась двумя голами.

Клубный чемпионат мира-2025, полуфинал

Флуминенсе (Бразилия) — Челси (Англия) — 0:2

Голы: Педро, 18, 56

В финале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против победителя противостояния ПСЖ (Франция) — Реал (Испания).

Матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 9 июля, начало в 22:00 по Киеву. Финал турнира пройдет в воскресенье, 13 июля.

Мы писали, что сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира.