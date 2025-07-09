Челси вышел в финал клубного ЧМ-2025, обыграв Флуминенсе благодаря шедевру новичка — видео

9 июля, 00:03
Педро оформил дубль в полуфинале (Фото: REUTERS/Lee Smith)

Лондонский Челси стал первым финалистом клубного чемпионата мира 2025 года. В полуфинале английская команда обыграла бразильский Флуминенсе — 2:0.

Счет в матче открыл новичок Челси Жоау Педро, которого клуб подписал уже во время турнира в США. На 18-й минуте бразилец нанес невероятный по красоте удар из-за пределов штрафной площади.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1942666240696238406

На 56-й минуте Педро оформил дубль, завершив быструю атаку лондонцев мощным ударом.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1942681191770898584

Во втором тайме Челси имел достаточно возможностей, чтобы сделать счет разгромным, однако команда Энцо Марески довольствовалась двумя голами.

Клубный чемпионат мира-2025, полуфинал

Флуминенсе (Бразилия) — Челси (Англия) — 0:2

Голы: Педро, 18, 56

В финале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против победителя противостояния ПСЖ (Франция) — Реал (Испания).

Матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 9 июля, начало в 22:00 по Киеву. Финал турнира пройдет в воскресенье, 13 июля.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Челси Флуминенсе клубный чемпионат мира Футбол

