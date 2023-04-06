У Мудрика — новый тренер. Легендарный футболист официально во второй раз возглавил Челси

6 апреля, 16:47
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Лэмпард большую часть карьеры провел в Челси (Фото:Reuters/Lee Smith)

Лэмпард большую часть карьеры провел в Челси (Фото:Reuters/Lee Smith)

Лондонский Челси, за который выступает украинский футболист Михаил Мудрик, объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона, сообщает официальный сайт Челси.

Это второй приход Лэмпарда на должность наставника Челси. Он возглавлял клуб в течение 2019−2021 годов.

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«Я очень рад, потому что здесь много талантов. Мне было легко принять это приглашение — это мой клуб», — сказал Лэмпард.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1643952815755149313

Большую часть своей игровой карьеры он также провел за Челси, трижды выиграв с клубом Премьер-лигу и однажды Лигу чемпионов.

В общей сложности англичанин сыграл за «синих» 429 матчей, в которых забил 147 голов.

Ранее Челси уволил с должности главного тренера клуба Грэма Поттера.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига

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