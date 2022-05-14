Ливерпуль в серии пенальти победил Челси и выиграл Кубок Англии — видео

14 мая, 21:47
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К этому моменту Ливерпуль выигрывал Кубок Англии в 2006 году (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

К этому моменту Ливерпуль выигрывал Кубок Англии в 2006 году (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Ливерпуль в серии пенальти обыграл Челси в финале Кубка Англии и стал обладателем трофея.

В основное и дополнительное время команды голов не забивали, так что победителя пришлось определять в серии пенальти.

В послематчевой лотерее фортуна была на стороне футболистов Ливерпуля, которые забили шесть пенальти, тогда как игроки Челси — пять. В составе лондонцев 11-метровые не реализовали Аспиликуэта и Маунт, а у мерсисайдцев промахнулся только Мане.

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Следует отметить, что к этому моменту Ливерпуль выигрывал Кубок Англии в 2006 году.

Челси — Ливерпуль 0:0 (5:6 — по пенальти)

https://www.youtube.com/watch?v=22wFgTDblo8

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с Реалом.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Челси ФК Ливерпуль Кубок Англии

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