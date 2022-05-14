Ливерпуль в серии пенальти победил Челси и выиграл Кубок Англии — видео
К этому моменту Ливерпуль выигрывал Кубок Англии в 2006 году (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Ливерпуль в серии пенальти обыграл Челси в финале Кубка Англии и стал обладателем трофея.
В основное и дополнительное время команды голов не забивали, так что победителя пришлось определять в серии пенальти.
В послематчевой лотерее фортуна была на стороне футболистов Ливерпуля, которые забили шесть пенальти, тогда как игроки Челси — пять. В составе лондонцев 11-метровые не реализовали Аспиликуэта и Маунт, а у мерсисайдцев промахнулся только Мане.
Следует отметить, что к этому моменту Ливерпуль выигрывал Кубок Англии в 2006 году.
Челси — Ливерпуль 0:0 (5:6 — по пенальти)
Ранее сообщалось, что Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с Реалом.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.