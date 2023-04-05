Мудрик провел еще один безголевой матч за Челси — видео
Челси и Ливерпуль в четвертый раз подряд сыграли 0:0 (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Челси и Ливерпуль сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик начал матч на скамье запасных. Украинец все же появился на поле на 78-й минуте, заменив Бена Чилуэлла, однако изменить ситуацию на поле не сумел.
Матч между Челси и Ливерпулем в четвертый раз подряд завершился нулевой ничьей.
Ранее команды сыграли 0:0 в первом круге АПЛ, финале Кубка Англии и финале Кубка английской лиги.
Челси занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, тогда как Ливерпуль разместился на восьмой строчке.
Мудрик провел за Челси девять матчей, в которых еще не забил ни одного гола. На счету украинца всего один голевой пас за «синих».
Челси – Ливерпуль 0:0
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Челси уволил главного тренера клуба Грэма Поттера. Среди кандидатов на должность наставника «синих» называют бывшего коуча донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.