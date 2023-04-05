Мудрик провел еще один безголевой матч за Челси — видео

5 апреля, 09:35
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Челси и Ливерпуль в четвертый раз подряд сыграли 0:0 (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Челси и Ливерпуль в четвертый раз подряд сыграли 0:0 (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Челси и Ливерпуль сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик начал матч на скамье запасных. Украинец все же появился на поле на 78-й минуте, заменив Бена Чилуэлла, однако изменить ситуацию на поле не сумел.

Видео дня

Матч между Челси и Ливерпулем в четвертый раз подряд завершился нулевой ничьей.

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Ранее команды сыграли 0:0 в первом круге АПЛ, финале Кубка Англии и финале Кубка английской лиги.

Челси занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, тогда как Ливерпуль разместился на восьмой строчке.

Мудрик провел за Челси девять матчей, в которых еще не забил ни одного гола. На счету украинца всего один голевой пас за «синих».

Челси – Ливерпуль 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=dpp_6L8melw&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Челси уволил главного тренера клуба Грэма Поттера. Среди кандидатов на должность наставника «синих» называют бывшего коуча донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси ФК Ливерпуль Михаил Мудрик

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