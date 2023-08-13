Мудрик не помог. Челси в жарком матче сыграл вничью с Ливерпулем — видео 13 августа, 20:29 Челси — Ливерпуль (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

В рамках центрального поединка первого тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Ливерпуль.

Гости открыли счет уже на старте встречи — Салах сделал пас на Диаса, который и поразил ворота Челси.

«Синие» успели сравнять счет еще до конца первой половины тайма. Дисаси первым оказался на мяче в штрафной соперника, откуда и забил.

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Фото: Reuters/Peter Cziborra

По ходу первого тайма команды забили еще по разу, но оба взятия ворот были отменены после просмотра VAR.

Украинский полузащитник Челси Михаил Мудрик появился на поле на 81 минуте, но изменить счет на табло не сумел.

Команды, создав несколько неплохих моментов по ходу второго тайма, победителя не выявили. Закономерная ничья — 1:1.

Челси — Ливерпуль 1:1

Голы: Дисаси, 37 — Диас, 18

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В следующем туре лондонский клуб на выезде сыграет с Вест Хэмом, а Ливерпуль дома примет Борнмут.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити благодаря дублю Холанда начал новый сезон в английской Премьер-лиге с разгромной победы.