Челси — Манчестер Сити. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги

4 января, 22:21
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Стерлинг сыграет против бывшего клуба (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Стерлинг сыграет против бывшего клуба (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Манчестер Сити.

Матч Челси — Манчестер Сити состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж 5 января в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Челси перед матчем:

  • занимает 10-е место с отставанием в 11 очков от соперника;
  • вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;
  • одержал одну победу в шести последних играх вместе с товарищескими во всех турнирах при четырех поражениях и одной ничьей;
  • не сыграют вратарь Менди, защитники Джеймс, Фофана, полузащитник Канте, нападающий Броя (травмы).
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Что нужно знать про Манчестер Сити перед матчем:

  • занимает 2-е место с отставанием в восемь очков от лидера Арсенала;
  • вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;
  • не знает поражений четыре последних игры при победах в первых трех из них;
  • не сыграют защитники Диаш и Ляпорт (повреждения).

Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья — Ковачич, Закария — Стерлинг, Маунт, Пулишич — Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аканджи, Канселу — Гюндоган, Родри, де Брейне — Бернарду Силва, Холанд, Фоден

Накануне лидер АПЛ Арсенал впервые за пять туров не сумел добиться победы, сыграв вничью на своем поле против третьей команды в турнирной таблице Ньюкасла — 0:0.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Сити Английская Премьер-лига Чемпионат Англии

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