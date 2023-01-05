Челси — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги 5 января, 01:47 Манчестер Сити — фаворит матча (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

НВ следит за ходом игры 19-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Манчестер Сити. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 5 января.



Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья — Ковачич, Закария — Стерлинг, Маунт, Пулишич — Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аканджи, Канселу — Гюндоган, Родри, де Брейне — Бернарду Силва, Холанд, Фоден

Видео дня

Матч пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Челси занимает 10-е место с отставанием в 11 очков от соперника. Клуб одержал одну победу в шести последних играх вместе с товарищескими во всех турнирах при четырех поражениях и одной ничьей.

За команду не сыграют вратарь Менди, защитники Джеймс, Фофана, полузащитник Канте, нападающий Броя (травмы). Коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити занимает 2-е место с отставанием в восемь очков от лидера Арсенала. Клуб не знает поражений четыре последних игры при победах в первых трех из них.

За команду не сыграют защитники Диаш и Ляпорт (повреждения). Коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Статистика знает 170 поединков между соперниками. 69 раз выиграл Челси, 61 — Манчестер Сити. Еще 40 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,65, то, что выиграет Челси, оценивается в 5,00, ничья — в 3,90.