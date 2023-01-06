Английская Премьер-лига. Манчестер Сити победил Челси и сократил отставание от лидера Арсенала — видео

6 января, 00:25
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Манчестер Сити поднялся на второе место (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Манчестер Сити поднялся на второе место (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился 19-й тур.

10-й в турнирной таблице Челси принимал на своем поле третий на момент начала игры Манчестер Сити и потерпел минимальное поражение — 0:1.

Хозяева поля уже на 5-й минуте потеряли из-за травмы одного из лидеров своей атаки Стерлинга, а на 22-й минуте по той же причине еще одного вингера — Пулишича.

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В итоге забить на 63-й минуте смогли гости. Гол организовали вышедшие на замену Грилиш и Марез: первый отдал последнюю передачу, второй отправил мяч в сетку.

Эта победа позволила Манчестер Сити подняться на второе место с отставанием в пять очков от лидера Арсенала. Челси остается на 10-й строчке.

Челси — Манчестер Сити 0:1

Гол: Марез, 63

https://www.youtube.com/watch?v=JHunZQps3e4

Турнирная таблица АПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Арсенал впервые за пять туров не сумел добиться победы, сыграв вничью на своем поле против третьей команды в турнирной таблице Ньюкасла — 0:0.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Сити Английская Премьер-лига Чемпионат Англии

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