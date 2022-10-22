Английская Премьер-лига. Челси в сумасшедшей концовке сыграл вничью с Манчестер Юнайтед, Ливерпуль проиграл аутсайдеру — видео

22 октября, 21:29
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Челси сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Челси сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Лондонский Челси сыграл вничью с Манчестер Юнайтед в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча между «синими» и «красными дьяволами» на стадионе первых завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 87-й минуте встречи благодаря голу Жоржиньо с пенальти.

Видео дня

Однако Манчестер Юнайтед избежал поражения после результативного удара Каземиро в компенсированное время.

Ливерпуль сенсационно проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Ноттингем Форест, а Манчестер Сити обыграл Брайтон.

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В еще одном матче дня Эвертон разгромил Кристал Пэлас. Украинец Виталий Миколенко отыграл в составе хозяев весь матч.

Результаты матчей:

Ноттингем Форест — Ливерпуль 1:0
Гол: Авонийи, 55

https://www.youtube.com/watch?v=_3EWBArQRJo

Эвертон — Кристал Пэлас 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 11, Гордон, 63, Макнил, 84

https://www.youtube.com/watch?v=JMRrYQO1CgE

Манчестер Сити — Брайтон 3:1
Голы: Голанд, 22, 43 (с пен.), Де Брюйне, 75 — Троссард, 53

https://www.youtube.com/watch?v=4ZkFK2ySVoQ

Челси — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Жоржиньо, 87 (с пен.) — Каземиро, 90+4

https://www.youtube.com/watch?v=j_gKnlEnLFk

Турнирная таблица

football.ua
Фото: football.ua

Сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отстранен от первой команды после того, как он покинул скамейку запасных до завершения матча с Тоттенхэмом в 12-м туре английской Премьер-лиги.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Сити ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Чемпионат Англии

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