Челси — Милан. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября, 17:13 Милан лидирует в группе E (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Челси и Миланом.



Матч Челси (Англия) — Милан (Италия) состоится 5 октября в 22:00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Челси перед матчем:

занимает 4 место в группе после поражения Динамо Загреб и ничьей с Зальцбургом;

находится на 5 месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидера Арсенала на 8 очков;

потерпел три поражения в последних восьми играх во всех турнирах при трех победах и двух ничьих;

не сыграют вратарь Менди, полузащитник Канте ( травмы).

Что нужно знать о Милане перед матчем:

лидирует в группе с 4 очками после ничьей с Зальцбургом и победы над Динамо Загреб;

занимает 5 место в итальянской Серии А, отставая от лидера Наполи на 3 бала;

потерпел одно поражение в последних 13 играх во всех турнирах при девяти победах и трех ничьих;

не сможет рассчитывать на вратаря Меньяна, защитников Эрнандеса, Кьера, Калабрию, Флоренцию, полузащитника Салемакерса, нападающего Ибрагимовича ( травмы).

Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Джеймс, Фофана, Силва, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Ковачич — Хавертц, Маунт — Стерлинг, Обамеянг

Милан: Тэтэрушану — Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре — Беннасер, Тонали — Крунич, де Кетеларе, Леау — Жиру

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