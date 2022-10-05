Челси — Милан. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 5 октября, 02:10 Букмекеры считают Челси фаворитом матча (Фото:REUTERS/David Klein)

НВ следит за ходом поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Челси и Миланом. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 5 октября.



Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Джеймс, Фофана, Силва, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Ковачич — Хавертц, Маунт — Стерлинг, Обамеянг

Милан: Тэтэрушану — Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре — Беннасер, Тонали — Крунич, де Кетеларе, Леау — Жиру

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Матч состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Челси занимает 4 место в группе после поражения от Динамо Загреб и ничьей с Зальцбургом. Клуб находится на 5 месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидера Арсенала на 8 очков.

Команда потерпела три поражения в последних восьми играх во всех турнирах при трех победах и двух ничьих. За коллектив не сыграют вратарь Менди, полузащитник Канте (травмы).

Милан лидирует в группе с 4 очками после ничьей с Зальцбургом и победы над Динамо Загреб. Клуб занимает 5 место в итальянской Серии А, отставая от лидера Наполи на 3 балла.

Команда потерпела одно поражение в последних 13 играх во всех турнирах при 9 победах. За клуб не сыграют вратарь Меньян, защитники Эрнандес, Кьяер, Калабрия, Флоренци, полузащитник Салемакерс, форвард Ибрагимович (травмы).

Статистика знает два официальных матча между командами. В обоих поединках была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Челси является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,70, то, что выиграет Милан, оценивается в 4,80, ничья — в 3,80.