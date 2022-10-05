Челси — Милан. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

5 октября, 02:10
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Букмекеры считают Челси фаворитом матча (Фото:REUTERS/David Klein)

Букмекеры считают Челси фаворитом матча (Фото:REUTERS/David Klein)

НВ следит за ходом поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Челси и Миланом. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 5 октября.

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Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Джеймс, Фофана, Силва, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Ковачич — Хавертц, Маунт — Стерлинг, Обамеянг

Милан: Тэтэрушану — Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре — Беннасер, Тонали — Крунич, де Кетеларе, Леау — Жиру

Видео дня

Матч состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

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Челси занимает 4 место в группе после поражения от Динамо Загреб и ничьей с Зальцбургом. Клуб находится на 5 месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидера Арсенала на 8 очков.

Команда потерпела три поражения в последних восьми играх во всех турнирах при трех победах и двух ничьих. За коллектив не сыграют вратарь Менди, полузащитник Канте (травмы).

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Милан лидирует в группе с 4 очками после ничьей с Зальцбургом и победы над Динамо Загреб. Клуб занимает 5 место в итальянской Серии А, отставая от лидера Наполи на 3 балла.

Команда потерпела одно поражение в последних 13 играх во всех турнирах при 9 победах. За клуб не сыграют вратарь Меньян, защитники Эрнандес, Кьяер, Калабрия, Флоренци, полузащитник Салемакерс, форвард Ибрагимович (травмы).

Статистика знает два официальных матча между командами. В обоих поединках была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Челси является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,70, то, что выиграет Милан, оценивается в 4,80, ничья — в 3,80.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов ФК Милан

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