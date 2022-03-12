Челси рискует не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича — СМИ

12 марта, 15:45
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Роман Абрамович (Фото:peoples.ru)

Роман Абрамович (Фото:peoples.ru)

Лондонский Челси может не доиграть сезон до конца из-за санкций против российского владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает The Telegraph.

Критической ситуация стала после того, как банк Barclays заблокировал корпоративные кредитки Челси.

Сообщается, что клуб имеет немного наличных денег, которой хватит на короткий срок, и он не сможет в полном объеме платить за охрану и обслуживание матчей, из-за чего могут быть закрыты некоторые сектора стадиона.

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Руководство Челси уже сообщило правительству Великобритании, что клуб рискует не доиграть этот сезон.

В Челси надеются на ослабление санкций, что поможет продать клуб другому владельцу.

10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

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Теги:   Футбол ФК Челси Роман Абрамович Английская Премьер-лига

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