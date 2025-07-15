Мудрику грозит многомиллионный штраф, если Челси подаст в суд — СМИ

15 июля, 11:24
Михаил Мудрик не играет с ноября 2024-го (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик может заплатить немалую компенсацию английскому клубу, если его вина в употреблении допинга будет доказана.

Об этом рассказал спортивный юрист Саймон Лиф в комментарии для The i Paper.

«Если Мудрика признают виновным в употреблении допинга, то, вероятно, Челси не только будет иметь возможность разорвать с ним трудовые отношения за грубое нарушение контракта, но и может попытаться подать в суд на Михаила.

Челси может даже утверждать, что Мудрик должен компенсировать клубу миллионные убытки, чего они ранее добивались в ситуации с Адрианом Муту, поэтому это не следует исключать такой вариант.

Судебные иски клубов против игроков никогда не являются выгодной идеей для кого-либо, особенно для потенциальных игроков, которые рассматривают возможность перехода в клуб. Поэтому я подозреваю, что Челси захочет действовать очень осторожно в ситуации с Мудриком", — рассказал Лиф.

Напомним, Мудрик сдал положительный тест на допинг в декабре 2024 года, после чего его отстранили от футбола. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.

Ранее мы писали, что тренеру ПСЖ грозит строгое наказание после стычки в финале клубного ЧМ-2025 против Челси.

Редактор: Александр Волочан

Михаил Мудрик ФК Челси

