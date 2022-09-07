Челси после неожиданного увольнения главного тренера в тот же день нашел ему замену — журналист

7 сентября, 20:32
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Брайтон с Поттером занимает 4-е место в АПЛ (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Брайтон с Поттером занимает 4-е место в АПЛ (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Главным тренером лондонского Челси после увольнения Томаса Тухеля может стать нынешний наставник Брайтона Грэм Поттер, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Челси уже подготовил Поттеру предложение по контракту.

Брайтон в свою очередь разрешил лондонскому клубу вести переговоры со своим наставником.

В случае договоренности между Челси и Поттером Брайтон сможет получить компенсацию за разрыв контракта с наставником.

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Также среди кандидатов фигурирует экс-наставник Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино, однако фаворитом является именно Поттер.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1567517929670852608

Следует отметить, что Тухель возглавил Челси в январе 2021 года и через четыре месяца привел ее к победе в Лиге чемпионов, после чего выиграла Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Руководство Челси приняло решение уволить Тухеля после поражения лондонцев от Динамо Загреб в матче 1 тура Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига

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