«Добро пожаловать, брат». Мудрик тепло отреагировал на рекордный трансфер Челси — фото

15 августа, 11:43
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Вингер Челси Михаил Мудрик поприветствовал в лондонской команде новичка Мойсеса Кайседо, трансфер которого стал самым дорогим в истории английского футбола.

Мудрик опубликовал сторис в Instagram, добавив фото с представления Кайседо, где он в футболке Челси на фоне автомобиля обнимается вместе с мамой.

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«Добро пожаловать, брат», — написал Мудрик.

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Михаил Мудрик via Instagram
Фото: Михаил Мудрик via Instagram

По информации СМИ, сумма сделки составила 115 млн фунтов, что является новым рекордом для английских клубов.

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Ранее сообщалось, что Челси рассматривал возможность подписания Неймара, но переговоры отменили из-за Михаила Мудрика.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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