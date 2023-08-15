«Добро пожаловать, брат». Мудрик тепло отреагировал на рекордный трансфер Челси — фото
Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Вингер Челси Михаил Мудрик поприветствовал в лондонской команде новичка Мойсеса Кайседо, трансфер которого стал самым дорогим в истории английского футбола.
Мудрик опубликовал сторис в Instagram, добавив фото с представления Кайседо, где он в футболке Челси на фоне автомобиля обнимается вместе с мамой.
«Добро пожаловать, брат», — написал Мудрик.
По информации СМИ, сумма сделки составила 115 млн фунтов, что является новым рекордом для английских клубов.
Ранее сообщалось, что Челси рассматривал возможность подписания Неймара, но переговоры отменили из-за Михаила Мудрика.