«Добро пожаловать, брат». Мудрик тепло отреагировал на рекордный трансфер Челси — фото 15 августа, 11:43 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Вингер Челси Михаил Мудрик поприветствовал в лондонской команде новичка Мойсеса Кайседо, трансфер которого стал самым дорогим в истории английского футбола.

Мудрик опубликовал сторис в Instagram, добавив фото с представления Кайседо, где он в футболке Челси на фоне автомобиля обнимается вместе с мамой.

«Добро пожаловать, брат», — написал Мудрик.

Видео дня

Фото: Михаил Мудрик via Instagram

По информации СМИ, сумма сделки составила 115 млн фунтов, что является новым рекордом для английских клубов.

Ранее сообщалось, что Челси рассматривал возможность подписания Неймара, но переговоры отменили из-за Михаила Мудрика.