Неочевидные причины. В Челси назвали факторы, которые мешают Мудрику проявить себя в Англии 7 сентября, 19:33 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Руководство лондонского гранда недовольно адаптацией Михаила Мудрика в английском клубе.

Как сообщает The Athletic, представители Челси уверены в том, что украинский футболист уделяет видеоиграм слишком много времени, если сравнивать с другими игроками команды.

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Кроме того, клуб приказал Мудрику уменьшить тренировки в тренажерном зале из-за опасений, что он переусердствует.

Партнеры украинца отмечают, что он предан и ответственно подходит к тренировкам, чтобы лучше проявить себя на футбольном поле.

Напомним, Мудрик присоединился к Челси зимой 2023, подписав контракт на 8,5 лет. За это время украинец сделал две голевые передачи, приняв участие в 20 играх.

Ранее сообщалось, что Михаил резко ответил назойливому «охотнику» за автографом.