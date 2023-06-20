Клуб Мудрика объявил о трансфере Нкунку из Лейпцига — видео 20 июня, 21:40 Нкунку (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Лондонский Челси, за который выступает Михаил Мудрик, официально сообщил о подписании Кристофера Нкунку за 60 млн.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт клуба.

Француз подписал контракт на 6 лет. Нкунку прошел медосмотр для трансфера в Челси еще осенью прошлого года, однако отмечалось, что к команде присоединится летом 2023-го.

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Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

За немецкий Лейпциг футболист играл с 2019-го года, куда перешел из ПСЖ за 13 млн евро.

В прошлом сезоне Нкунку сыграл 36 матчей за Лейпциг, забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, Реал объявил о трансфере молодой звезды из дортмундской Боруссии.

