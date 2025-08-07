Клуб Мудрика ограбили: с тренировочной базы Челси украли дорогостоящее оборудование

Михаил Мудрик не играет за Челси с ноября 2024 года из-за проваленного допинг-теста (Фото: ФК Челси)

Лондонский клуб оказался в центре неприятного инцидента перед стартом в новом сезоне английской Премьер-лиги.

Как пишет The Sun, из тренировочного центра в Кобхэме неподалеку от Лондона исчезло высокотехнологичное видеооборудование, которое использовали для записи и аналитики тренировок и матчей первой команды. Его стоимость оценивается в более 30 тысяч фунтов стерлингов.

Реклама

Представители клуба уже обратились в полицию. Сейчас расследование продолжается: проверяются камеры наблюдения, а персонал клуба дает показания.

Сообщается, что это не первый случай, когда безопасность Челси оказывается под угрозой. В декабре 2022 года дом футболиста Рахима Стерлинга был обокраден, когда он находился на чемпионате мира в Катаре. А в 2021-м в дом капитана Аристократов Риса Джеймса также ворвались злоумышленники.

Отметим, что 17 августа подопечные Энцо Марески сыграют дома против Кристал Пэлас в первом туре чемпионата Англии.

Кстати, ранее Мудрик неожиданно попал в заявку Челси на новый сезон АПЛ, несмотря на отстранение от футбола.