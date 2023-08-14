Защитили украинца. Мудрик сорвал трансфер лучшего игрока сборной Бразилии в Челси 14 августа, 21:00 Михаил Мудрик (Фото:ФК Челси)

Английский Челси рассматривал возможность подписания Неймара, но переговоры отменились из-за украинского футболиста.

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба весной было заинтересовано в приобретении Неймара из ПСЖ.

Представители Челси обдумали возможный трансфер 31-летнего игрока, но отказались от его кандидатуры.

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По информации источника, «синие» не стали подписывать Неймара, ведь решили защитить своих имеющихся игроков, в которых были инвестированы большие деньги.

Отмечается, что боссы Челси сделали ставку на Михаила Мудрика, ведь именно на его позиции выступает Неймар.

Напомним, украинец назвал главную проблему в Челси.

Ранее сообщалось, что Неймар перейдет в клуб из Саудовской Аравиию. Бразилец будет зарабатывать в новом клубе в шесть раз больше, чем в ПСЖ.