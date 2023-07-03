«Место в полуфинале для этого парня». Челси с восторгом отреагировал на перформанс Мудрика против французов на Евро-2023

3 июля, 15:29
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Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Игрок молодежной сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик своими действиями помог команде Ротаня обыграть сборную Францию и выйти в полуфинал турнира.

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После пропущенного гола от главных фаворитов Евро-2023 Мудрик заработал на себе пенальти, который реализовал Судаков. А в конце первого тайма элегантной передачей вывел Георгия один на один с голкипером, который реализовал свой момент и сделал дубль.

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Реакцию Челси на действия их футболиста в молодежной сборной Украины не пришлось долго ждать.

«Два ассиста и место в полуфинале Евро для этого парня», — написал лондонский клуб в Instagram.

Напомним, что в среду, 5 июля, сборная Украины U-21 в полуфинале сыграет с испанцами.

Отметим, что победа над французами позволила сборной Украины по футболу впервые в истории выйти на Олимпиаду и в пятый раз принять участие в командных видах спорта.

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Ранее главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал победу над Францией на Евро-2023.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси Сборная Украины Михаил Мудрик

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