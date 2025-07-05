Челси вышел в полуфинал клубного ЧМ, обыграв Палмейрас благодаря курьезному автоголу голкипера — видео

5 июля, 08:58
Поделиться:
Челси сыграет в полуфинале КЧМ-2025 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross)

Челси сыграет в полуфинале КЧМ-2025 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross)

В Филадельфии состоялся четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира между Палмейрасом и Челси. Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.

Читайте также:
Боруссия Дортмунд стала последним участником четвертьфинала клубного чемпионата мира после победы над командой Серхио Рамоса — видео

Челси вышел вперед на 16-й минуте. Коул Палмер ворвался в штрафную площадь и нанес точный удар в угол ворот.

На старте второго тайма Эстевао сравнял счет, точно пробив с острого угла. Интересно, что после клубного ЧМ 18-летний бразилец станет игроком Челси.

Реклама

Лондонцы вырвали победу в конце встречи. После удара Мало Гюсто мяч попал в голкипера Палмейраса Вевертона и залетел в ворота.

В полуфинале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против Флуминенсе, который накануне обыграл Аль-Хиляль (2:1).

Клубный чемпионат мира-2025, четвертьфинал

Палмейрас (Бразилия) -- Челси (Англия) -- 1:2

Голы: Эстевао, 53 — Палмер, 16, Вевертон (автогол), 83

https://www.youtube.com/watch?v=oiTDGbqgxfU&ab_channel=DAZNFootball
Читайте также:
«Абсолютно не поддерживаю это». Срна сравнил клубный ЧМ-2025 с чемпионатом Украины

В остальных четвертьфиналах Реал сыграет против Боруссии Дортмунд, а ПСЖ встретится с Баварией. Оба матча состоятся сегодня.

Мы писали, что Флорентино Перес пообещал игрокам Реала рекордные бонусы за победу на КЧМ-2025.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Челси клубный чемпионат мира Футбол Палмейрас

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X