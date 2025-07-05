В Филадельфии состоялся четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира между Палмейрасом и Челси. Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.

Челси вышел вперед на 16-й минуте. Коул Палмер ворвался в штрафную площадь и нанес точный удар в угол ворот.

На старте второго тайма Эстевао сравнял счет, точно пробив с острого угла. Интересно, что после клубного ЧМ 18-летний бразилец станет игроком Челси.

Лондонцы вырвали победу в конце встречи. После удара Мало Гюсто мяч попал в голкипера Палмейраса Вевертона и залетел в ворота.

В полуфинале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против Флуминенсе, который накануне обыграл Аль-Хиляль (2:1).

Клубный чемпионат мира-2025, четвертьфинал

Палмейрас (Бразилия) -- Челси (Англия) -- 1:2

Голы: Эстевао, 53 — Палмер, 16, Вевертон (автогол), 83

В остальных четвертьфиналах Реал сыграет против Боруссии Дортмунд, а ПСЖ встретится с Баварией. Оба матча состоятся сегодня.

Мы писали, что Флорентино Перес пообещал игрокам Реала рекордные бонусы за победу на КЧМ-2025.