Челси вышел в полуфинал клубного ЧМ, обыграв Палмейрас благодаря курьезному автоголу голкипера — видео
Челси сыграет в полуфинале КЧМ-2025 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross)
В Филадельфии состоялся четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира между Палмейрасом и Челси. Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Челси вышел вперед на 16-й минуте. Коул Палмер ворвался в штрафную площадь и нанес точный удар в угол ворот.
На старте второго тайма Эстевао сравнял счет, точно пробив с острого угла. Интересно, что после клубного ЧМ 18-летний бразилец станет игроком Челси.
Лондонцы вырвали победу в конце встречи. После удара Мало Гюсто мяч попал в голкипера Палмейраса Вевертона и залетел в ворота.
В полуфинале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против Флуминенсе, который накануне обыграл Аль-Хиляль (2:1).
Клубный чемпионат мира-2025, четвертьфинал
Палмейрас (Бразилия) -- Челси (Англия) -- 1:2
Голы: Эстевао, 53 — Палмер, 16, Вевертон (автогол), 83
В остальных четвертьфиналах Реал сыграет против Боруссии Дортмунд, а ПСЖ встретится с Баварией. Оба матча состоятся сегодня.
