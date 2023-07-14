Челси нацелен подписать лидера сборной Бразилии — СМИ 14 июля, 16:08 Челси интересуется Неймаром (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Лондонский клуб, за который выступает Михаил Мудрик, попытается этим летом подписать Неймара.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Челси следит за ситуацией бразильца в ПСЖ.

Отмечается, что «синие» готовы сделать предложение Неймару, если он заявит, что хочет покинуть стан парижского клуба. В то же время парижане еще не определились с судьбой футболиста. Ранее клуб выставил игрока на трансфер.

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Бразилец перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро. За 173 матча в составе клуба Неймар забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл был заинтересован в трансфере Неймара.