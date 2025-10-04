Драма в Лондоне: 18-летний бразилец дебютным голом на последних минутах принес Челси победу над Ливерпулем — видео
Эстеван забил на 96-й минуте (Фото: Reuters/Matthew Childs)
В центральном поединке 7-го тура английской Премьер-лиги Челси одолел Ливерпуль со счетом 2:1.
Уже на 14-й минуте лондонцы открыли счет благодаря дальнему удару Кайседо. Ливерпуль отыгрался на 63-й минуте, когда отличился Гакпо.
Челси сумел вырвать победу в компенсированное время — на 90+6-й минуте дебютный гол за команду забил 18-летний бразилец Эстеван.
После этой победы Челси поднялся на 6-е место, а Ливерпуль остался вторым в турнирной таблице.
В следующем туре синие встретятся с Ноттингем Форест Александра Зинченко, а Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.
Челси — Ливерпуль 2:1
Голы: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 — Гакпо, 63
Ранее сообщалось, что Челси обыграл Бенфику в Лиге чемпионов.