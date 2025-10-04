Драма в Лондоне: 18-летний бразилец дебютным голом на последних минутах принес Челси победу над Ливерпулем — видео

4 октября, 22:17
Поделиться:
Эстеван забил на 96-й минуте (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Эстеван забил на 96-й минуте (Фото: Reuters/Matthew Childs)

В центральном поединке 7-го тура английской Премьер-лиги Челси одолел Ливерпуль со счетом 2:1.

https://www.youtube.com/watch?v=aYxL4QCFSxg

Уже на 14-й минуте лондонцы открыли счет благодаря дальнему удару Кайседо. Ливерпуль отыгрался на 63-й минуте, когда отличился Гакпо.

Читайте также:
Украинский форвард голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании — видео

Челси сумел вырвать победу в компенсированное время — на 90+6-й минуте дебютный гол за команду забил 18-летний бразилец Эстеван.

Реклама

После этой победы Челси поднялся на 6-е место, а Ливерпуль остался вторым в турнирной таблице.

В следующем туре синие встретятся с Ноттингем Форест Александра Зинченко, а Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.

Челси — Ливерпуль 2:1
Голы: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 — Гакпо, 63

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Челси обыграл Бенфику в Лиге чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Челси Футбол ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies