В центральном поединке 7-го тура английской Премьер-лиги Челси одолел Ливерпуль со счетом 2:1.

Уже на 14-й минуте лондонцы открыли счет благодаря дальнему удару Кайседо. Ливерпуль отыгрался на 63-й минуте, когда отличился Гакпо.

Челси сумел вырвать победу в компенсированное время — на 90+6-й минуте дебютный гол за команду забил 18-летний бразилец Эстеван.

После этой победы Челси поднялся на 6-е место, а Ливерпуль остался вторым в турнирной таблице.

В следующем туре синие встретятся с Ноттингем Форест Александра Зинченко, а Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.

Челси — Ливерпуль 2:1

Голы: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 — Гакпо, 63

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Челси обыграл Бенфику в Лиге чемпионов.