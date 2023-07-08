Лондонский клуб подписал длительный контракт с 16-летним талантом

8 июля, 16:29
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Фрэнки Ранем (Фото:Instagram)

Фрэнки Ранем (Фото:Instagram)

Атакующий полузащитник Фрэнки Ранем, которому 16 лет, подписал долгосрочное соглашение с Челси, за который выступает Михаил Мудрик.

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Юноша опубликовал фото в своем Instagram, на которых подписывает контракт с «синими».

Несмотря на свой молодой возраст, футболист является один из самых талантливых игроков в команде U-19 лондонского клуба. В прошлом году он стал самым молодым игроком Челси, который забивал в Юношеской Лиге чемпионов. В 15 лет Фрэнки отправил мяч в ворота загребского Динамо.

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Интересно, что футболист внешностью напоминает украинского вингера «синих» Михаила Мудрика, которого недавно заметили в Бухаресте в McDonald’s.

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Ранее сообщалось, что из Челси в Манчестер Юнайтед перешел Мейсон Маунт.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси Михаил Мудрик

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