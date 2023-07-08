Лондонский клуб подписал длительный контракт с 16-летним талантом
Фрэнки Ранем (Фото:Instagram)
Атакующий полузащитник Фрэнки Ранем, которому 16 лет, подписал долгосрочное соглашение с Челси, за который выступает Михаил Мудрик.
Юноша опубликовал фото в своем Instagram, на которых подписывает контракт с «синими».
Несмотря на свой молодой возраст, футболист является один из самых талантливых игроков в команде U-19 лондонского клуба. В прошлом году он стал самым молодым игроком Челси, который забивал в Юношеской Лиге чемпионов. В 15 лет Фрэнки отправил мяч в ворота загребского Динамо.
Интересно, что футболист внешностью напоминает украинского вингера «синих» Михаила Мудрика, которого недавно заметили в Бухаресте в McDonald’s.
Ранее сообщалось, что из Челси в Манчестер Юнайтед перешел Мейсон Маунт.