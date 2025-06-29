Гиттенс будет выступать за Челси (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Английский клуб договорился о трансфере футболиста за 55 миллионов фунтов стерлингов, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Гиттенс подпишет с Челси контракт до лета 2032 года. Английский вингер уже проходит медицинский осмотр в лондонском клубе.

Гиттенс стал игроком Боруссии в 2022 году. В сезоне 2024/25 он провел за немецкий клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Молодой футболист является потенциальным конкурентом для украинского легионера Челси Михаила Мудрика, который также выступает на позиции левого вингера. Впрочем, сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

