Нашли замену Мудрику? Челси купит звезду Бундеслиги за 55 миллионов фунтов — СМИ

29 июня, 13:04
Гиттенс будет выступать за Челси (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Гиттенс будет выступать за Челси (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

20-летний левый вингер дортмундской Боруссии Джейми Гиттенс продолжит карьеру в составе лондонского Челси.

Английский клуб договорился о трансфере футболиста за 55 миллионов фунтов стерлингов, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Гиттенс подпишет с Челси контракт до лета 2032 года. Английский вингер уже проходит медицинский осмотр в лондонском клубе.

Гиттенс стал игроком Боруссии в 2022 году. В сезоне 2024/25 он провел за немецкий клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Молодой футболист является потенциальным конкурентом для украинского легионера Челси Михаила Мудрика, который также выступает на позиции левого вингера. Впрочем, сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Мы писали, что Челси победил Бенфику Трубина в драматичном матче 1/8 финала клубного ЧМ-2025.

