Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму и продлил безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге — видео

26 февраля, 19:14
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Челси не побеждает пять матчей подряд (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Челси не побеждает пять матчей подряд (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Челси в лондонском дерби проиграл Тоттенхэму со счетом 0:2 в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм распечатал ворота гостей на старте второго тайма, когда на 46-й минуте Скипп отправил мяч в сетку красивым ударом издали.

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« Шпоры» удвоили преимущество ближе к завершению игры – на 82-й минуте Кейн добил мяч в ворота на дальней стойке.

Видео дня

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену вместо Жоау Феликса, однако результативными действиями не отличился.

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Для Челси это поражение стало вторым подряд в английской Премьер-лиге. В общем «синие» не побеждают в чемпионате уже пять матчей подряд.

Челси идет на 10-м месте, Тоттенхэм занимает четвертое место.

Тоттенхэм - Челси 2:0
Голы: Скипп, 46, Кейн, 82

https://www.youtube.com/watch?v=elOIbUI1H8s&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

В предыдущем туре АПЛ Челси уступил Саутгемптону (0:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Тоттенхэм Михаил Мудрик

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