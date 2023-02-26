Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму и продлил безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге — видео 26 февраля, 19:14 Челси не побеждает пять матчей подряд (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Челси в лондонском дерби проиграл Тоттенхэму со счетом 0:2 в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм распечатал ворота гостей на старте второго тайма, когда на 46-й минуте Скипп отправил мяч в сетку красивым ударом издали.

« Шпоры» удвоили преимущество ближе к завершению игры – на 82-й минуте Кейн добил мяч в ворота на дальней стойке.

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену вместо Жоау Феликса, однако результативными действиями не отличился.

Для Челси это поражение стало вторым подряд в английской Премьер-лиге. В общем «синие» не побеждают в чемпионате уже пять матчей подряд.

Челси идет на 10-м месте, Тоттенхэм занимает четвертое место.

Тоттенхэм - Челси 2:0

Голы: Скипп, 46, Кейн, 82

В предыдущем туре АПЛ Челси уступил Саутгемптону (0:1).