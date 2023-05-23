Украинские капитаны в Лондоне. Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины

23 мая, 19:05
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Синие проведут благотворительный матч (Фото:The Sun)

Синие проведут благотворительный матч (Фото:The Sun)

Лондонский клуб, за который выступает украинец Михаил Мудрик, проведет благотворительный поединок, средства с которого будут переданы организации, амбассадором которой является Андрей Шевченко.

Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, матч состоится 5-го августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Аристократы пригласили принять участие в благотворительном мероприятии известных футболистов и звезд. Среди которых легенды сборной Англии Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд, ирландский певец Найл Хоран, актриса Алекс Скотт и другие.

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Отмечается, что капитанами обеих команд будут бывший игрок Челси Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко.

Все средства, которые удастся выручить от матча, будут переданы благотворительной организации президента Украины Владимира Зеленского United24.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев проведет свой прощальный поединок, который будет благотворительным.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Андрей Шевченко

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