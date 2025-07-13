Гранды европейского футбола встретятся 13 июля в Ист-Ратерфорде. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Челси — ПСЖ можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

Также смотрите онлайн-трансляцию матча Челси — ПСЖ на нашем сайте.

Челси финишировал вторым в группе: победы над Лос-Анджелес (2:0) и Эсперанс (3:0), поражение от Фламенго (1:3).

В 1/8 финала англичане в дополнительное время обыграли Бенфику — 4:1, в четвертьфинале выиграли у Палмейрас — 2:1, а в полуфинале победили Флуминенсе — 2:0.

На групповом этапе ПСЖ выиграл у Атлетико (4:0), проиграл Ботафого (0:1) и обыграл Сиэтл Саундерс (2:0). Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков, но французы по дополнительным показателям заняли первое место.

В 1/8 финала ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0), в четвертьфинале победил Баварию — 2:0, а в полуфинале уничтожил Реал — 4:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах коэффициенты на матч такие: победа ПСЖ — 1.71, ничья — 4.20, победа Челси — 5.50.

Котировки на победу в клубном ЧМ-2025: ПСЖ — 1.32, Челси — 3.65.

Ожидается, что на финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.