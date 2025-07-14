«Мои намерения были понятны»: тренер ПСЖ рассказал о стычке после фиаско в финале клубного ЧМ

После финального свистка началась стычка с участием игроков обеих команд, к которым присоединился главный тренер парижан Луис Энрике. На видео заметно, как испанский специалист агрессивно схватил за горло форварда Челси Жоао Педро, который стал автором одного из голов в матче. После контакта с Энрике футболист упал на газон, схватившись за лицо.

Реклама

Пришлось вмешаться и тренеру Челси, но Энцо Мареска больше успокаивал подопечных, чтобы они не устроили массовую драку на поле.

Впоследствии Энрике объяснил, что он также пытался разнять игроков после игры.

«Мои намерения были понятными. Я подбежал, чтобы разнять игроков. Я не хотел, чтобы ситуация ухудшилась. Я видел Мареску. Я видел, что он толкнул других [игроков], и нам пришлось разнять всех игроков, но я не знаю, откуда взялось это напряжение. Но это ситуация, которой мы все должны избегать, это само собой разумеется», — заявил Энрике.

Ранее мы писали, что Трамп спрятал в карман золотую медаль на церемонии награждения футбольного ЧМ-2025.

На нашем сайте есть видеообзор финала клубного чемпионата мира-2025.