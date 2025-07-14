Фиаско парижан на глазах у Трампа. Челси разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира — видео
Палмер стал героем матча (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Лондонский Челси одержал уверенную победу над парижским ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира-2025, который состоялся на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси.
Счет в матче на 22-й минуте открыл Палмер, не оставив шансов вратарю после удара в угол ворот.
Уже через восемь минут Палмер оформил дубль, забив в похожем стиле.
На 43-й минуте Палмер выступил в роли ассистента, отдав пас на Жоао Педро, который подсек мяч над голкипером.
Во втором тайме ПСЖ так и не удалось изменить ход игры, а в концовке парижане еще и остались в меньшинстве после удаления Невеса.
Таким образом, Челси во второй раз в своей истории стал победителем клубного ЧМ. Впервые лондонцы выиграли трофей в 2021 году, обыграв в финале Палмейрас (2:1).
За матчем лично наблюдал президента США Дональда Трампа, который пришел на игру вместе со своей супругой Меланией.
Челси — ПСЖ 3:0
Голы: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43
Удаление: Невес, 84 (ПСЖ)
