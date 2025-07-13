Президент США Дональд Трамп стал гостем финального матча Клубного чемпионата мира между лондонским Челси и парижским ПСЖ на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси.

Трамп смотрит матч в компании своей жены Мелании и президента ФИФА Джанни Инфантино, который также прибыл на стадион со своей спутницей.

Четверка попала в объектив камеры, а особое внимание привлек ближний план — кубок клубного чемпионата мира стоял прямо на земле у ног Трампа, как будто случайно оказавшийся здесь реквизит.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

На данный момент в матче перерыв — Челси ведет 3:0.

Ранее сообщалось, что в ФИФА придумали, как будут бороться с жарой во время чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.