«Я встал на защиту товарища»: звезда Челси объяснил, почему игроки ПСЖ устроили драку после финала клубного ЧМ

14 июля, 11:26
Жоао Педро заступился за одноклубника (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

В США завершился клубный чемпионат мира, в финале которого Челси одержал разгромную победу над ПСЖ.

После финального свистка на поле началась драка, во время которой наставник французской команды Луис Энрике схватил за горло и толкнул форварда Челси Жоао Педро, который забил третий гол в матче.

Бразильский футболист после поединка объяснил, что произошло на поле.

«Я пошел защищать Андрея Сантоса — увидел, что игроки ПСЖ его окружили. Как настоящий бразилец, я встал на защиту товарища. Сразу же собралось много людей, и во время этого меня тоже толкнули. Это часть игры.

Думаю, они просто не умеют проигрывать, но это — часть футбола. Теперь пришло время праздновать", — приводит слова Педро Globo.

Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.

Ранее наставник Челси объяснил причину неожиданного успеха в финале клубного ЧМ.

