Челси без Мудрика разгромил новичка АПЛ и одержал первую победу в сезоне — видео 26 августа, 09:06 Челси — Лутон 3:0 (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Лондонский Челси победил Лутон (3:0) в третьем туре английской Премьер-лиги.

Уже на 17-й минуте Стерлинг накрутил нескольких соперников и открыл счет в матче. На 68 минуте англичанин оформил дубль, замкнув прострел Густо. А через семь минут Стерлинг ассистировал на Джексона, который сделал счет разгромным — 3:0.

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Напомним, что украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не сыграл в матче против новичка АПЛ из-за травмы.

Стоит отметить, что это первая победа Почеттино в официальном поединке на тренерском мостике Челси.

Ранее Мудрик трогательно обратился к фанатам «синих» после провального старта в АПЛ.