Челси без Мудрика разгромил новичка АПЛ и одержал первую победу в сезоне — видео
Челси — Лутон 3:0 (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Лондонский Челси победил Лутон (3:0) в третьем туре английской Премьер-лиги.
Уже на 17-й минуте Стерлинг накрутил нескольких соперников и открыл счет в матче. На 68 минуте англичанин оформил дубль, замкнув прострел Густо. А через семь минут Стерлинг ассистировал на Джексона, который сделал счет разгромным — 3:0.
Напомним, что украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не сыграл в матче против новичка АПЛ из-за травмы.
Стоит отметить, что это первая победа Почеттино в официальном поединке на тренерском мостике Челси.
Ранее Мудрик трогательно обратился к фанатам «синих» после провального старта в АПЛ.