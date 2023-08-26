Челси без Мудрика разгромил новичка АПЛ и одержал первую победу в сезоне — видео

26 августа, 09:06
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Челси — Лутон 3:0 (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Челси — Лутон 3:0 (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Лондонский Челси победил Лутон (3:0) в третьем туре английской Премьер-лиги.

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Уже на 17-й минуте Стерлинг накрутил нескольких соперников и открыл счет в матче. На 68 минуте англичанин оформил дубль, замкнув прострел Густо. А через семь минут Стерлинг ассистировал на Джексона, который сделал счет разгромным — 3:0.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/gYx6seNgbfg?si=FZl-pBek6y_mDu-D

Напомним, что украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не сыграл в матче против новичка АПЛ из-за травмы.

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Стоит отметить, что это первая победа Почеттино в официальном поединке на тренерском мостике Челси.

Ранее Мудрик трогательно обратился к фанатам «синих» после провального старта в АПЛ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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