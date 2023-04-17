Челси — Реал. Где и когда смотреть ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов

17 апреля, 12:51
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Лондонцы попытаются отыграться в родных стенах (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Лондонцы попытаются отыграться в родных стенах (Фото:REUTERS/Albert Gea)

NV представляет анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Челси и Реалом. Первый поединок — 2:0 в пользу мадридского клуба.

Матч Челси (Англия) — Реал (Испания) состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе Стемфорд Бридж и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Челси перед матчем:

  • выиграл свою группу, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб, а в 1/8 финале выбил Боруссию Дортмунд;
  • занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии, находясь в 12-ти очках от зоны вылета;
  • не побеждает в шести последних матчах подряд во всех турнирах при четырех поражениях и двух ничьих;
  • не сыграют Бадьяшиль, Броха, Кулибали, Мадуэке, Обамеянг, Чуквуэмека, Чилуэлл.

Что нужно знать о Реале перед матчем:

  • занял первое место в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, а в 1/8 финала обыграл Ливерпуль;
  • идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 11 очков;
  • одержал четыре победы и потерпел одно поражение в пяти последних матчах во всех турнирах;
  • не сыграет Менди.
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Ориентировочные составы:

Челси: Аррисабалага, Чалоба, Тиаго Силва, Фофана, Джеймс, Канте, Фернандес, Ковачич, Кукурелья, Стерлинг, Феликс

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид

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