Челси — Реал. Букмекеры дали прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов 17 апреля, 14:42 В первом матче Реал победил 2:0 (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Челси и Реалом.

Матч состоится в Лондоне на Стемфорд Бридж 18 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что незначительный фаворит — Реал. Его победа соответствует коэффициенту 2,50. Успех Челси оценивается в 2,70, ничья — в 3,50.

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Самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 6,75. Чуть менее вероятны победа Реала 1:0 за 8,75 и победа Челси 1:0 за 9,25.

На проход Реала в следующий раунд дают коэффициент 1,06, успех Челси по итогам двух матчей оценивается в 8,00.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Реал одолел Ливерпуль, а Челси выбил Боруссию Дортмунд.

