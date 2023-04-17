Челси — Реал. Онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги чемпионов 17 апреля, 15:42 В первом матче Реал одержал победу 2:0 (Фото:REUTERS/Juan Medina)

NV следит за событиями ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Челси и Реалом. Начало игры — 18 апреля в 22:00.



Ориентировочные составы:



Челси: Аррисабалага, Чалоба, Тиаго Силва, Фофана, Джеймс, Канте, Фернандес, Ковачич, Кукурелья, Стерлинг, Феликс

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус

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Матч состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Челси выиграл свою группу, оставив позади Милан, Зальцбург и Динамо Загреб, а в 1/8 финала одолел Боруссию Дортмунд. Команда занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии, находясь в 12-ти очках от зоны вылета.

Клуб не выигрывает шесть последних поединков подряд во всех турнирах при четырех поражениях и двух ничьих. За команду не сыграют Бадьяшиль, Броха, Кулибали, Мадуэке, Обамеянг, Чуквуэмека, Чилуэлл.



Реал занял первую позицию в группе, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик, а в 1/8 финала обыграл Ливерпуль. Команда занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидера Барселоны на 11 очков.

Клуб выиграл четыре матча и однажды проиграл в пяти последних поединках во всех турнирах. За коллектив не сыграет Менди.

Статистика знает 10 официальных матчей между соперниками. Реал и Челси выиграли по четыре матча. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: незначительный фаворит — Реал. Коэффициент на его победу равен 2,50. Успех Челси оценивается в 2,70, ничья — в 3,50.