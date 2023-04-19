Реал во второй раз обыграл Челси и вышел в полуфинал Лиги чемпионов — видео 19 апреля, 00:10 Реал сыграет с победителем противостояния Бавария — Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Реал после победы над Челси 2:0 в первой игре с таким же счетом обыграл лондонский клуб в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал.

Челси имел несколько шансов забить в первом тайме, однако свои моменты не реализовали Канте и Кукурелья.

У Реала счет открывать мог Родриго, однако с острого угла попал в штангу.

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На 58-й минуте Чалоба провалился на фланге, после чего Родриго сделал пас на Винисиуса, получил мяч назад и отправил его в сетку.

На 80-й минуте бразилец оформил дубль, воспользовавшись пасом Вальверде.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик появился на поле на 67-й минуте и имел несколько шансов забить, но однажды пробил выше ворот, а потом — в руки голкиперу. В конце матча украинец получил желтую за фол против Модрича.

В полуфинале Реал сыграет с победителем противостояния Бавария — Манчестер Сити.

Челси — Реал 0:2

Голы: Родриго, 58, 80

В другом четвертьфинальном матче Милан сыграл вничью с Наполи (1:1), чего хватило россонери для выхода в полуфинал.