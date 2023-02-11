Английская Премьер-лига. Челси с Мудриком продолжил безвыигрышную серию, Арсенал с Зинченко потерял очки, но остался лидером — видео 11 февраля, 23:47 Арсенал остался лидером (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Состоялись семь матчей 23-го тура английской Премьер-лиги .

Лондонский Челси не смог победить в дерби Вест Хэм, сыграв вничью 1:1. Украинец Михаил Мудрик вышел в основе «синих», однако ничем особенным не запомнился и был заменен на 67-й минуте.

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Для Челси эта ничья стала третьей подряд в АПЛ.

Также потерял очки и Арсенал, в составе которого весь матч провел украинец Александр Зинченко. "Канониры" сыграли вничью 1:1 с Брентфордом, но остались лидером чемпионата.

Тоттенхэм на выезде неожиданно разгромно уступил Лестеру 1:4.

Результаты матчей:

Вест Хэм - Челси 1:1

Голы: Палмери, 16 - Феликс, 16

Арсенал - Брентфорд 1:1

Голы: Троссард 66 - Тоуни 74

Кристал Пелас - Брайтон 1:1

Голы: Томкинс 69 - Марч 63.

Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0

Голы: Виллиан 17, Соломон 88

Лестер - Тоттенхэм 4:1

Голы: Менди 23, Маддисон 25, Ихеаначо 45+4, Барнс 81 - Бентанкур 14

Саутгемптон - Вулвергемптон 1:2

Голы: Алькарас 24 - Беднарек 72 (авт), Гомеш 87

Борнмут - Ньюкасл 1:1

Голы: Сенеси, 30 - Альмирон, 45+2

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью 2:2 с Лидсом в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги.