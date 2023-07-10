Челси с легендами клуба представил новую изысканную форму в ретро-стиле на следующий сезон — фото
Новая форма лондонского клуба (Фото:ФК Челси)
Лондонский клуб презентовал домашний комплект формы на сезон 2023/24.
Форма выполнена в традиционных синих цветах клуба с вкраплениями белого. Эмблема на этот раз позолоченная.
Новый комплект напоминает триумф Челси в сезоне-1997/98, когда лондонцы выиграли Кубок европейских чемпионов и Кубок лиги, а позже завоевали Суперкубок УЕФА.
На презентацию пригласили главных героев того Челси — Роберто Ди Маттео и Денниса Уайза. На одной из фото присутствует украинский вингер Михаил Мудрик.
«Дизайн футболок сезона 23/24 напоминает об особом прошлом, а дополнительные золотые детали, включая переливающийся герб, подчеркивают престиж и гламур знаменитой King’s Road в 90-е годы. Лев, переливающийся золотом, рычит на футболке, символизируя престиж и историю Челси», — написал клуб в пресс-релизе.
Ранее украинский защитник Виталий Миколенко принял участие в презентации новой формы Эвертона.