Челси с легендами клуба представил новую изысканную форму в ретро-стиле на следующий сезон — фото 10 июля, 13:26 Новая форма лондонского клуба (Фото:ФК Челси)

Лондонский клуб презентовал домашний комплект формы на сезон 2023/24.



Форма выполнена в традиционных синих цветах клуба с вкраплениями белого. Эмблема на этот раз позолоченная.

Новый комплект напоминает триумф Челси в сезоне-1997/98, когда лондонцы выиграли Кубок европейских чемпионов и Кубок лиги, а позже завоевали Суперкубок УЕФА.

Видео дня

На презентацию пригласили главных героев того Челси — Роберто Ди Маттео и Денниса Уайза. На одной из фото присутствует украинский вингер Михаил Мудрик.

Фото: ФК Челси

Фото: ФК Челси

Фото: ФК Челси

Фото: ФК Челси

Фото: ФК Челси

«Дизайн футболок сезона 23/24 напоминает об особом прошлом, а дополнительные золотые детали, включая переливающийся герб, подчеркивают престиж и гламур знаменитой King’s Road в 90-е годы. Лев, переливающийся золотом, рычит на футболке, символизируя престиж и историю Челси», — написал клуб в пресс-релизе.

Ранее украинский защитник Виталий Миколенко принял участие в презентации новой формы Эвертона.