Мудрик провалися в первом матче в основе Челси в английской Премьер-лиге — видео

3 февраля, 23:55
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Мудрик отыграл только один тайм (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Мудрик отыграл только один тайм (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Челси не смог обыграть Фулхэм в стартовом матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

В стартовом составе Челси вышел украинец Михаил Мудрик, однако вингер никак себя не проявил и уже после первого тайма был заменен другим новичком лондонцев — Чуквунонсо Мадуэке.

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Впрочем, перестановки в нападении не изменили ситуацию и Челси, как и Фулхэм покинули поле без забитых голов.

Челси занимает девятую строчку, тогда как Фулхэм разместился на шестой позиции.

Челси — Фулхэм 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=Cb9H2Gez1ck

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Мудрик дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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