Мудрик провалися в первом матче в основе Челси в английской Премьер-лиге — видео
Мудрик отыграл только один тайм (Фото:REUTERS/Tony Obrien)
Челси не смог обыграть Фулхэм в стартовом матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
В стартовом составе Челси вышел украинец Михаил Мудрик, однако вингер никак себя не проявил и уже после первого тайма был заменен другим новичком лондонцев — Чуквунонсо Мадуэке.
Впрочем, перестановки в нападении не изменили ситуацию и Челси, как и Фулхэм покинули поле без забитых голов.
Челси занимает девятую строчку, тогда как Фулхэм разместился на шестой позиции.
Челси — Фулхэм 0:0
Турнирная таблица
Мудрик дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).