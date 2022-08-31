Английская Премьер-лига. Челси потерпел второе поражение на старте сезона, клуб Миколенко остается без побед — видео 31 августа, 00:34 Челси набрал 7 очков в первых 5 турах (Фото:REUTERS/David Klein)

Стартовал 5-й тур английской Премьер-лиги.

Челси сенсационно уступил на выезде Саутгемптону со счетом 1:2, потерпев второе поражение в пяти стартовых матчах нового сезона АПЛ.

Эвертон с украинцем Виталием Миколенко в составе сыграл вничью 1:1 с Лидсом. Ливерпульский клуб в третий раз сыграл вничью и еще ни разу не выиграл.

Видео дня

Результаты матчей:

Кристал Пэлас – Брентфорд 1:1

Голы: Заха, 59 – Висса, 88

Фулхэм – Брайтон 2:1

Голы: Митрович, 48, Данк, 55 (авт) – Макллистер, 60 (пен)

Саутгемптон – Челси 2:1

Голы: Лавия, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлинг, 23

Лидс – Эвертон 1:1

Голы: Синистерра, 55 – Гордон, 17

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Михаила Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболиста.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.